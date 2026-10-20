© Global Look PressРоссия и еще 17 стран призвали генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша организовать обзор механизма по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия (МГС).
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