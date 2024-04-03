Китай отверг обвинения США в "нерыночной" торговой политике

Пекин, 2 апреля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства коммерции КНР во вторник решительно отверг обвинения Соединенных Штатов в адрес Китая в использовании торговой политики и методов "нерыночного" характера, а также создании барьеров в таких областях, как сельскохозяйственная продукция и обработка данных.