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Китай

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Китай отверг обвинения США в "нерыночной" торговой политике

Пекин, 2 апреля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства коммерции КНР во вторник решительно отверг обвинения Соединенных Штатов в адрес Китая в использовании торговой политики и методов "нерыночного" характера, а также создании барьеров в таких областях, как сельскохозяйственная продукция и обработка данных.

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