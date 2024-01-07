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Закон и Порядок

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"Звёздочки на погонах зачесались?": В скандале с избиением сироты мигрантами отметилась полиция

"Звёздочки на погонах зачесались?": В скандале с избиением сироты мигрантами отметилась полиция

Царьград PETROV SERGEY/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS Громкая история с избиением одноклассниками-мигрантами девочки-сироты в Нижнем Тагиле продолжает обрастать подробностями.

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