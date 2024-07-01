Макрон – всё. Францией будут управлять политики, симпатизирующие Путину

Париж — Перед Эммануэлем Макроном встал крайне болезненный выбор: бросить все силы на то, чтобы остановить крайне правых, или попытаться спасти все, что осталось от его некогда могучего движения, пока оно не умерло окончательно.
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