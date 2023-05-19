Il Sismografo: Путин и Зеленский примут спецпосланников Папы Римского

Президенты России и Украины, Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились на проведение переговоров со спецпосланниками Папы Римского Франциска для решения украинского кризиса, предоставляет информация специализированный блог Il Sismografo.
Президенты России и Украины, Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились на проведение переговоров со спецпосланниками Папы Римского Франциска для решения украинского кризиса, предоставляет информация специализированный блог Il Sismografo.
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