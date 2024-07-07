«Повод для гордости»: мать героя СВО рассказала, как школьники реагируют на историю ее сына

Дети гордятся Многодетная мать и мать погибшего героя специальной военной операции Елена Жихарева рассказала во время «Радиоклуба на Карповке», как современные школьники воспринимают историю ее сына Александра.
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