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Во Франции школьники избили девочку, которая якобы нарушила Рамадан

Во Франции школьники избили девочку, которая якобы нарушила Рамадан

Во Франции школьники напали на 13-летнюю девочку за несоблюдение Рамадана. Actu17. По данным прокуратуры, инцидент произошел 9 апреля в Ашенайме, департамент Нижний Рейн, когда жертва ехала на автобусе в школу.

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