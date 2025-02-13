Очередные ограничения для транспорта введены из-за коммунальщиков

«Горводоканал» и «НТСК» начали ремонтные работы на водопроводе и теплотрассе. В Новосибирске на территории Ленинского района и Центрального округа введены временные ограничения парковки и движения транспортных средств.
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