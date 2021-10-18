Студент-реконструктор пытался пройти с автоматами в общежитие Политеха

Объяснять свой поступок ему пришлось в отделе полиции. В воскресенье, 17 октября, в общежитии Политехнического университета на проспекте Непокоренных задержали 20-летнего студента, пытавшегося пронести внутрь здания два автомата Калашникова.
Объяснять свой поступок ему пришлось в отделе полиции. В воскресенье, 17 октября, в общежитии Политехнического университета на проспекте Непокоренных задержали 20-летнего студента, пытавшегося пронести внутрь здания два автомата Калашникова.
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