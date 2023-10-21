Генсек ЛАГ Абуль Гейт: мир рискует скатиться в глобальный конфликт из-за Газы

Мир рискует "скатиться" в глобальный религиозный конфликт из-за кризиса в секторе Газа. Об этом в ходе выступления на Каирском саммите мира заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.