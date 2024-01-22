Неспешный разговор
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Неспешный разговор

21 081 подписчик

Текущий мир на исходе. Хотите проблем - берите пример с США. А мы просто станем лидером

Текущий мир на исходе. Хотите проблем - берите пример с США. А мы просто станем лидером

brekotin Только что прочитал очередную публикацию АнТюра касательно того, что России не выгодно текущее МРТ (Мировое Разделение Труда).

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