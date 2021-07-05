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Идеолог ЕГЭ и сторонник пенсионной "реформы": что стоит за отставкой Кузьминова?

Идеолог ЕГЭ и сторонник пенсионной "реформы": что стоит за отставкой Кузьминова?

Новости из Вышки (ВШЭ)! Смена ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) — событие эпохальное, кто бы теперь ее ни возглавил.

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Александр Горбунов
Ну, убрали этого Кузминова из ВШЭ, а вши то взрощеные Кузминовым остались и сколько лет пройдёт, чтобы воспитать истинных экономистов, болеющих за развитие России, за её благополучие, уважающих и любящих народ проживающий в России. Трудоёмкое это дело - изгнание вшей.
Ирина Молодцова
От души желаем ему участь тех пенсионеров,которые считают каждую копейку от пенсии до пенсии!
Лидия Сайгутина (Лукина)
Им с Наебулиной это никак не грозит.....
Ирина Молодцова
Каждый получит по заслугам!
Лидия Сайгутина (Лукина)
Блажен, кто верует....
петр кам
ВШЭ-вообще рассадник гнили и падали.Разогнать давно пора.Скольких крыс эта...школа воспитала?Не счесть.

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