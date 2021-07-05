Идеолог ЕГЭ и сторонник пенсионной "реформы": что стоит за отставкой Кузьминова?

Темы дняПолитикаИдеолог ЕГЭ и сторонник пенсионной "реформы": что стоит за отставкой Кузьминова? Новости из Вышки (ВШЭ)! Смена ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) — событие эпохальное, кто бы теперь ее ни возглавил.Вернуться к статье62НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ГорбуновНу, убрали этого Кузминова из ВШЭ, а вши то взрощеные Кузминовым остались и сколько лет пройдёт, чтобы воспитать истинных экономистов, болеющих за развитие России, за её благополучие, уважающих и любящих народ проживающий в России. Трудоёмкое это дело - изгнание вшей.ИМИрина МолодцоваОт души желаем ему участь тех пенсионеров,которые считают каждую копейку от пенсии до пенсии!Лидия Сайгутина (Лукина)Им с Наебулиной это никак не грозит.....ИМИрина МолодцоваКаждый получит по заслугам!Лидия Сайгутина (Лукина)Блажен, кто верует....петр камВШЭ-вообще рассадник гнили и падали.Разогнать давно пора.Скольких крыс эта...школа воспитала?Не счесть.Комментировать
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