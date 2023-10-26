Сократить потребление бумаги и помочь наладить сбор и переработку макулатуры предлагают братчанам организаторы федеральной кампании «БумБатл-2023», которая проводится в рамках национального проекта «Экология».
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