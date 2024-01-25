Работники таможни 26 января отмечают свой профессиональный праздник

Ежегодно 26 января празднуется Международный день таможенника. Именно в этот день в 1953 году состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, который сейчас известен как Всемирная таможенная организация (ВТамО).
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