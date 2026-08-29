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Царьград

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Депутат Госдумы Чаплин предложил сократить плату за отопление

Депутат Госдумы Чаплин предложил сократить плату за отопление

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о возможности уменьшения платы за отопление, если температура в квартире ниже установленной нормы.

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