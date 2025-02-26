Мужская берлога. 40-летний холостяк показал, как живет в крошечной квартире

Владимир Аверков вообще-то изучал её и не один год...все проектировщики стремятся к тому,чтобы конфигурация квартир была близка к КВАДРАТУ....поэтому специально для ваших тапочек намекаю-если площадь квартиры 29м.кв.а длина одной стороны 8 м,то длина второй будет чуть больше 3,5 метров...это элементарно,тапочек!...не хотел бы я в такой квартирке жить...а насчёт фразы-"метраж-категория строительная-ВЕРНАЯ ПЯТЁРКА!!!"

Вера смелых Ага, охотно верю, что "не один год"...))) Так сколько длина торцевой стены в этой квартире? Односпальная кровать, икеевкое седалище на две жопки и полка под телевизор... А на кухне - ниша под мойку, и вы,тупы, выступы от стремятся к квадрат проектировщиков... Площадь санузла входит в общий метраж в евростандартах?... Ваши выпады и выеденного яйца не стоят, но гонор - это ваше ффсё...