Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Мужская берлога. 40-летний холостяк показал, как живет в крошечной квартире

Мужская берлога. 40-летний холостяк показал, как живет в крошечной квартире

Интерьер как метод идентификации личности. Иногда смотришь на квартиру или дом и хорошо представляешь себе человека, который тут живет.

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Комментарии
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Владимир Аверков
вообще-то изучал её и не один год...все проектировщики стремятся к тому,чтобы конфигурация квартир была близка к КВАДРАТУ....поэтому специально для ваших тапочек намекаю-если площадь квартиры 29м.кв.а длина одной стороны 8 м,то длина второй будет чуть больше 3,5 метров...это элементарно,тапочек!...не хотел бы я в такой квартирке жить...а насчёт фразы-&quot;метраж-категория строительная-ВЕРНАЯ ПЯТЁРКА!!!&quot;
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21 час.
Вера смелых
Ага, охотно верю, что &quot;не один год&quot;...))) Так сколько длина торцевой стены в этой квартире? Односпальная кровать, икеевкое седалище на две жопки и полка под телевизор... А на кухне - ниша под мойку, и вы,тупы, выступы от стремятся к квадрат проектировщиков... Площадь санузла входит в общий метраж в евростандартах?... Ваши выпады и выеденного яйца не стоят, но гонор - это ваше ффсё...
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20 час.
Владимир Аверков
если можно,переведите Вами написанное на русский язык...что такое&quot;и вы,тупы,выступы от стремятся к квадрат проектировщиков&quot;?...и что такое длина торцевой стены?Это вообще-класс!....у торца бывает только ширина...Вы,часом,не бот?...тогда беседа точно яйца не стОит....Адью!
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19 час.
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