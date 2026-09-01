Что изменилось в жизни школьников с 1 сентября. По пунктам

С 1 сентября 2026 года в школах вступили в силу сразу несколько заметных изменений - от сокращения часов иностранного языка до единой программы по истории.
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