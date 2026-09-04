Мантуров: НПЗ восстанавливают в минимально возможные сроки

Гавриил Григоров/ТАСС Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в беседе с ТАСС 4 сентября на полях ВЭФ-2026 заявил, что сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов всегда сводятся к минимально возможным.
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