Мантуров: НПЗ восстанавливают в минимально возможные сроки

Гавриил Григоров/ТАСС Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в беседе с ТАСС 4 сентября на полях ВЭФ-2026 заявил, что сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов всегда сводятся к минимально возможным.