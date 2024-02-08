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С нами не соскучишься!

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5 правил, которые помогут сократить время и семейный бюджет при покупках

5 правил, которые помогут сократить время и семейный бюджет при покупках

Каждый раз, отправляясь за покупками в магазин или на рынок, диву даёшься, с какой скоростью меняется стоимость продуктов, которые ещё вчера были более доступны, а сегодня уже подскочили в цене, заметно ударяя по карману.

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