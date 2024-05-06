Рынок снижается, продают "ЛУКОЙЛ"

Российский рынок открыл торги в понедельник, 6 мая, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился на 0,18% до 3435,88 пункта, индекс РТС просел на 0,28% до 1181,39 пункта.