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Путин и Алиев обсудили по телефону торговлю и гуманитарное сотрудничество

Путин и Алиев обсудили по телефону торговлю и гуманитарное сотрудничество

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым экономические и гуманитарные вопросы.

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