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РБК СТИЛЬ

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Как правильно выполнять горизонтальную тягу блока и чем ее можно заменить

Как правильно выполнять горизонтальную тягу блока и чем ее можно заменить

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Какие мышцы работают Что учесть Техника Чем заменить Ошибки Вопросы эксперту Главное Материал прокомментировали: Екатерина Бажина, тренер-эксперт тренажерного зала фитнес-клуба «СССР Измайлово», победитель чемпионата мира по жиму штанги лежа и становой тяге, мастер спорта международного класса по жиму штанги лежа, мастер спорта по становой тяге; Михаил Игнатов, травматолог-ортопед первой профессиональной сети ортопедических салонов «Ортека».

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