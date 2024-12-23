На Украине наступил коллапс из-за мобилизации, ужесточенной из-за растущей коррупции в стране. Об этом заявил немецкий политолог Кристоф Херстель в беседе с «Известиями», комментируя убийство сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) отца призывника.
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