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Родители учеников пермской спортивной школы остались недовольны условиями обучения

Родители учеников пермской спортивной школы остались недовольны условиями обучения

Помещения для тренировок не соответствуют требованиям.Родители воспитанников детско-юношеской школы олимпийской подготовки «Летающий лыжник» расстроены условиями тренировок своих детей.

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