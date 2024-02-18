Плитка или керамогранит на кухонном фартуке — традиционное решение. Но не единственное. Посмотрим, какие идеи реализуют дизайнеры в своих проектах.
Чем заменить плитку на кухонном фартуке? 7 потрясающих дизайнерских идей
Комментарии
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Вика Тыртышная
С зеркалами мне очень понравилось, хорошее решение, (даже не могла подумать, что будет здорово смотреться и создавать уют и комфорт при этом) а все остальное нет (это только моя точка зрения). Дизайнерам творческой смекалки и выхода за пределы возможного, вы молодцы...творите, вытворяйте, удивляйте...-)
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19 час.
Elena Dmitrieva
А почему дизайнер малютина пишет послания домочадцам на чужом языке? Ни один вариант я не применю никогда
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5 час.
Катя Плетнева
Только не зеркало!!!!!! Порой после готовки уже сил нет, да и есть хочется, а тут - протирать по нескольку раз в день, не реже, иначе никакой красоты не будет. Зеркало должно быть идеально чистым.
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42 мин.
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