Чем заменить плитку на кухонном фартуке? 7 потрясающих дизайнерских идей

Вика Тыртышная С зеркалами мне очень понравилось, хорошее решение, (даже не могла подумать, что будет здорово смотреться и создавать уют и комфорт при этом) а все остальное нет (это только моя точка зрения). Дизайнерам творческой смекалки и выхода за пределы возможного, вы молодцы...творите, вытворяйте, удивляйте...-)

Elena Dmitrieva А почему дизайнер малютина пишет послания домочадцам на чужом языке? Ни один вариант я не применю никогда