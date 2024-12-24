❗️ В Крыму и Краснодарском крае последствия выброса мазута на побережье убирают 9,5 тысяч человек «Для ликвидации пятен в акватории Керченского пролива привлечены 3 судна, в том числе катер.
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❗️ В Крыму и Краснодарском крае последствия выброса мазута на побережье убирают 9,5 тысяч человек «Для ликвидации пятен в акватории Керченского пролива привлечены 3 судна, в том числе катер.