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Спецоперация "Император" провалена: Кравченко переиграл НАБУ перед побегом

Спецоперация "Император" провалена: Кравченко переиграл НАБУ перед побегом

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовило масштабную спецоперацию по аресту генерального прокурора Руслана Кравченко под кодовым названием "Император", сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* .

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