Эндофарм объявил о подтверждении аккредитации в соответствии с требованиями ISO 17034:2016

Инспекционный контроль осуществлялся на новых площадях Лаборатории разработки и производства стандартных образцов в высокотехнологичном научно-лабораторном комплексе в филиале Лефортовский ФГУП «Эндофарм».
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