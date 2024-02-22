Суд ужесточил приговор экс-главе района Лагоде за продажу острова Огуречный

Олег Лагода попал под следствие за продажу острова Огуречный, расположенного в Бердском заливе. Территория была передана членам дачного некоммерческого товарищества за 10 млн рублей, что в шесть раз ниже рыночной стоимости.
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