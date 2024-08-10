Бои на Курском фронте: прибывшие резервы остановили продвижение врага

На Курском фронте прибывшие резервы остановили продвижение врага — итоги боёв 9 августа. За минувшие сутки враг не смог существенно продвинуться на основных направлениях удара, подошедшие подкрепления Армии России вступили в бой и начинают стабилизировать фронт.
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