Бои на Курском фронте: прибывшие резервы остановили продвижение врага

На Курском фронте прибывшие резервы остановили продвижение врага — итоги боёв 9 августа. За минувшие сутки враг не смог существенно продвинуться на основных направлениях удара, подошедшие подкрепления Армии России вступили в бой и начинают стабилизировать фронт.