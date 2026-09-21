Зампред ЦБ РФ: российская криптоиндустрия начнет работать легально до конца 2026

Российская криптоиндустрия начнет функционировать в легальном поле до конца 2026 года. Об этом на Московском финансовом форуме сообщил зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин, передает ТАСС.
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