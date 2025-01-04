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Бучневич набрал 0+1 с «Оттавой», продлив безголевую серию до 6 матчей. У него 9+16 в 38 играх в сезоне

Форвард «Сент-Луиса» ассистировал Брэндону Сааду при его второй шайбе в ворота «Сенаторс» в игре регулярного чемпионата НХЛ (4:0).

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