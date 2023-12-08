Битва за Красный Лиман: в прорыв пойдут Т-90

Наступление ВС РФ на левобережье Жеребца начнется в декабре, считают вражеские эксперты Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Об очередных успехах ВС РФ (на 30 ноября) скупо рассказали в Минобороны России.
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