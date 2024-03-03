Писатель Юрий Поляков о «гормональных либералах» в эпоху СВО

Почему в девяностые писателей награждали за презрение к России? Почему Жванецкому пытались поставить памятник, а Задорнова не наградили даже простенькой медалью? Появились ли новые имена на литературном небосклоне из числа поэтов-фронтовиков? Почему советские писатели шли на фронт, а нынешние – бегут за границу? Кому сегодня достаются литературные премии и кого за казённый счёт продвигают за рубеж? Почему среди миллиардеров так много бывших комсомольских вожаков? __________________________________________ Обо всём этом и многом другом главному редактору «Аргументов недели» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает писатель, поэт, драматург, киносценарист, председатель Национальной ассоциации драматургов Юрий ПОЛЯКОВ.
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