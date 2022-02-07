Кулеба призывает не верить «апокалиптическим прогнозам»: Это враг должен нас бояться, а не мы его

antifa 2022-02-07T06:16:40+0300 01.01.1970 Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не верить «апокалиптическим прогнозам» относительно вторжения на Украину Российской Федерации, пояснив, что Украина готова его отразить.
antifa 2022-02-07T06:16:40+0300 01.01.1970 Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не верить «апокалиптическим прогнозам» относительно вторжения на Украину Российской Федерации, пояснив, что Украина готова его отразить.
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