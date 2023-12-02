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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров быстрее всех в истории «Тампы» набрал 40 очков в сезоне НХЛ. Форвард превзошел достижение Стэмкоса

Нападающий сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата против «Далласа». Таким образом, Никита Кучеров набрал 40 (15+25) очков в 24 матчах чемпионата.

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