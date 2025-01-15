В России сформируют более 100 прогрессивных университетов для развития страны

В России продолжается Десятилетие науки и технологий, которое продлится до 2031 года. Основные цели масштабного проекта — привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, к решению важнейших задач развития страны.
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