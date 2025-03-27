Москва! Покушение на сотрудника ГРУ: стрелявший скрылся, но прожил недолго – подробности шокируют

Вадим Кузнецов

Ну что же. Теперь, по давней российской традиции, нужно: Офицера арестовать Пистолет конфисковать Офицера под суд, и пусть россиянская судий'а (да хранит ее Аллах) осудит его за умышленное убийство килллера, нарушение его ПРАВ, превышение пределов необходимой самообороны и до кучи за разжигание межнациональной розни и стрельбу в гордской черте. По нашей любимой традиции лет на восемь строгого режима.