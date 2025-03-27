Москва! Покушение на сотрудника ГРУ: стрелявший скрылся, но прожил недолго – подробности шокируют

В микрорайоне Железнодорожный, возле жилого комплекса «Ольгино парк», возле многоквартирного дома, на выходящего из подъезда офицера Минобороны открыл огонь из пистолета с глушителем неустановленное лицо.
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