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Москва! Покушение на сотрудника ГРУ: стрелявший скрылся, но прожил недолго – подробности шокируют

Москва! Покушение на сотрудника ГРУ: стрелявший скрылся, но прожил недолго – подробности шокируют

В микрорайоне Железнодорожный, возле жилого комплекса «Ольгино парк», возле многоквартирного дома, на выходящего из подъезда офицера Минобороны открыл огонь из пистолета с глушителем неустановленное лицо.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Ну что же. Теперь, по давней российской традиции, нужно: Офицера арестовать Пистолет конфисковать Офицера под суд, и пусть россиянская судий&#39;а (да хранит ее Аллах) осудит его за умышленное убийство килллера, нарушение его ПРАВ, превышение пределов необходимой самообороны и до кучи за разжигание межнациональной розни и стрельбу в гордской черте. По нашей любимой традиции лет на восемь строгого режима.
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