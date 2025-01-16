Автоэксперт Сосновский: ресурс моторного масла зависит от условий эксплуатации

Ресурс моторного масла зависит от условий эксплуатации, качества топлива и состояния двигателя. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель отдела технического маркетинга Takayama Александр Сосновский.
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