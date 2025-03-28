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Калужские новости

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Калужане захотели номерные улицы вместо красивых названий

Калужане захотели номерные улицы вместо красивых названий

Депутат Гордумы Яков Казацкий сообщил, что, по просьбе жителей деревни Сивково, входящей в городскую черту Калуги, выступил перед коллегами с предложением отменить креативные названия улиц в этом населенном пункте, придуманные городской комиссией по наименованию: Дивный День, Вечерняя Заря, Алешкина Тропинка и т.

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