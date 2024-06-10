В Калининградской области сохранится теплая погода, но усилится ветер

В ближайшее время в Калининградской области сохранится теплая погода, но ветер заметно усилится. По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура воздуха останется примерно такой же, как и в предыдущие дни.
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