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Новости Омска

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В ДТП, которое произошло накануне на омском участке Тюменской трассы

В ДТП, которое произошло накануне на омском участке Тюменской трассы, погибла целая семья из Нефтеюганска - 43-летние родители и их 14-летняя дочь.

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