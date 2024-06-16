В ДТП, которое произошло накануне на омском участке Тюменской трассы, погибла целая семья из Нефтеюганска - 43-летние родители и их 14-летняя дочь.
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В ДТП, которое произошло накануне на омском участке Тюменской трассы, погибла целая семья из Нефтеюганска - 43-летние родители и их 14-летняя дочь.