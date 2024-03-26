Российский дрон заснял, как ВСУ прячут тела солдат, скрывая потери

Российский дрон зафиксировал, как украинская эвакуационная команда в прифронтовой лесопосадке сбросила тела погибших военнослужащих, чтобы скрыть потери и не выплачивать денежные компенсации их родственникам, сообщает РИА Новости.
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