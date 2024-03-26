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Российский дрон заснял, как ВСУ прячут тела солдат, скрывая потери

Российский дрон зафиксировал, как украинская эвакуационная команда в прифронтовой лесопосадке сбросила тела погибших военнослужащих, чтобы скрыть потери и не выплачивать денежные компенсации их родственникам, сообщает РИА Новости.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Война для многих бандерлохов это прежде всего бизнес, зарабатывают, кто как может, схемы предельно простые. Верховный коксонюхающий видимо &quot;сильно в доле&quot;, раз озвучил потери в 31 тысячу, на остальных выделяются, перечисляются и распиливаются западные бабки.
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