Российский дрон заснял, как ВСУ прячут тела солдат, скрывая потери

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Леонид Ла Рошель

Война для многих бандерлохов это прежде всего бизнес, зарабатывают, кто как может, схемы предельно простые. Верховный коксонюхающий видимо "сильно в доле", раз озвучил потери в 31 тысячу, на остальных выделяются, перечисляются и распиливаются западные бабки.