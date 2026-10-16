В российских регионах фиксируют выход волков к людям. Диких животных видели в Московской, Ленинградской и Тюменской областях, Екатеринбурге и других регионах.
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Уважаемые "вырубщики" леса, зайдите в инет и почитайте про подсечно-огневой способ земледелия. А потом пишите свою хрень. Волк может жить в тайге, лесостепной зоне, степи и даже в пустыне. Так что хватит нести пургу и выставлять свою глупость.
Природа мстит людям. У животных отобрали их места обитания. Идет сплошная вырубка лесов. ...Правильно говорят что страшнее человека зверя нет.. То ли ещё будет! .
СТРОЯ ДЛЯ СЕБЯ, МЫ РАЗРУШАЕМ ИХ АРЕАЛ ОБИТАНИЯ...