Врач Залетова рассказала, какая доза шампанского оптимальна для новогодней ночи

Заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова рассказала РИА Новости о том, какая доза шампанского будет оптимальной для мужчин и женщин в новогоднюю ночь.
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