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F-16 для Украины, или оптимальная утилизация цветного лома в Европе

F-16 для Украины, или оптимальная утилизация цветного лома в Европе

Истребители Lockheed Martin F-16AM/BM Fighting Falcon из состава 331-й эскадрильи 132-го авиационного крыла ВВС Норвегии на авиабазе Будё, 2017 год (с) Malin Instanes / ВВС НорвегииВ конце августа 2023 года Норвегия приняла решение передать Украине многоцелевые самолёты F-16AM/BM, об этом сообщили норвежские СМИ.

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