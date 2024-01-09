Intel представила процессоры Raptor Lake Refresh HX для самых мощных игровых ноутбуков К...

Intel представила процессоры Raptor Lake Refresh HX для самых мощных игровых ноутбуковКомпания Intel на выставке CES 2024 представила мощные мобильные процессоры Core 14-го поколения серии HX, предназначенные для игровых и профессиональных ноутбуков.
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