Российским туристам в Египте назвали три фрукта, на которые начался сезон

Российским туристам в Египте будет доступно множество свежесобранных фруктов в этом году. В апреле, когда весна в полном разгаре и природа просыпается от зимней спячки, в Египте в это время созревают апельсины, бананы и клубника.
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