Эксперт рассказала, кто в ответе за пострадавшего от жары работника

Работать в нынешнюю жару что на улице, что в офисе непросто. Как защитить права и безопасность работников в такой ситуации? УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ Тепловая нагрузка зачастую действует как спусковой крючок для хронических заболеваний.
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