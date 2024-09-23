Почти Средневековье: мигрант напал на водителя мусоровоза в Петербурге за отказ уступить дорогу

Делом занимается ГСУ СК по Петербурге.На днях в Приморском районе Санкт-Петербурга произошел очередной мигрантский казус.
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